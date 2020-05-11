Путин предложил запустить кредитную программу поддержки занятости населения

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выступил с предложением о запуске кредитной программы поддержки занятости. Об этом он заявил в рамках совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке.

Отмечается, что старт такой программы запланирован на 1 июня.

"Предлагаю с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости. Воспользоваться ею смогут все предприятия в пострадавших отраслях, а также социально-ориентированные НКО", – сообщил российский лидер.

Путин отметил, что такая мера позволит оказать поддержку 7 миллионам рабочих мест.

Уточняется, что сумма кредита будет рассчитываться по определенной формуле: один МРОТ на одного сотрудника в месяц исходя из 6 месяцев.

"Срок погашения кредита – 1 апреля 2021 года. Важно, что кредит будет доступен для предприятий, а банки заинтересованы в такой программе", – резюмировал глава государства.

Ранее Путин объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней завершается. При этом он подчеркнул, что не завершается борьба с эпидемией. По его словам, выход из режимов ограничений быстрым не будет. Необходимо будет сохранять общие санитарные требования и дополнительные ограничительные меры в регионах.

За последние сутки в России выявили 11 656 случаев коронавирусной инфекции. При этом в 5 417 выявленных случаях клинических проявлений не было.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 221 344 случаев COVID-19. За сутки умерли 94 человек, большинство из них в Москве – 56. За весь период скончались 2 009 человек. Выздоровели за сутки 5 495 пациентов. Всего же выписали уже 39 801 человека.