Беспроцентные кредиты на выплату зарплат получило почти 6 тысяч предприятий

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Беспроцентные кредиты на выплату зарплат получило уже почти 6 тысяч предприятий, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе брифинга в правительстве. Его слова передает ТАСС.

По его словам, на рассмотрении в банках находятся еще 22 тысяч обращений.

Решетников подчеркнул, что программа по кредитованию бизнеса под 0% на цели выплаты заработной платы на сегодняшний день является одной из самых востребованных.

Ранее сообщалось, что 17% компаний, имеющих право на получение беспроцентного кредита, решили воспользоваться этой возможностью.

Всего по России получить такой займ планируют 65% представителей малого и среднего бизнеса, которые работают в пострадавших от пандемии коронавируса отраслях. 36% не дали четкого ответа на этот вопрос, а 47% и вовсе решили не претендовать на беспроцентный кредит.

Отказ от получения льготного займа в компаниях чаще всего объясняли тем, что по прошествии периода пандемии коронавируса проценты вернутся и по ним все равно придется платить.

Владимир Путин озвучил проблему, связанную с выдачей льготных займов. Он подчеркнул, что часто банки не идут навстречу в смягчении условий выплаты кредитов. Это подтверждает и статистика Торгово-промышленной палаты, согласно которой около трети предпринимателей получили отказ на предоставление отсрочки по кредиту или реструктуризации долга.

В связи с этим Путин отметил, что не менее 75% зарплатных кредитов будет обеспечено гарантиями Внешэкономбанка.