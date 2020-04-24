Минкомсвязь разработала систему выдачи пропусков для всей страны

11:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Систему выдачи пропусков, разработанную в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, можно будет использовать в любом регионе.
Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов, передает РБК.
Известно, что для российских регионов система пропусков будет бесплатной. Ее создали на инфраструктуре электронного правительства. Разработчиком выступила компания "Ростелеком".
Оформленные россиянами пропуска для выхода на работу будут действовать в течение 24 часов. При этом они предназначаются для тех, кому поездка в офис будет требоваться эпизодически.
Подать заявку на оформление пропуска можно будет через портал государственных услуг. Отмечается, что степень защищенности портала госуслуг увеличат.
В том случае, если работнику нужен постоянный пропуск, направить заявку должен его работодатель.
Система цифровых пропусков начала работать в Москве 15 апреля. Для передвижения по городу на любом виде транспорта, в том числе самокате, велосипеде, нужно разрешение. Оформить документ можно через портал мэра и правительства Москвы.
С 22 апреля власти Москвы и Подмосковья также начали отслеживать геолокацию граждан с подозрением на COVID-19 и ОРВИ.
За последние сутки в России подтвердили 5 849 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зафиксировали в 82 регионах. Большинство зараженных выявили в Москве – 2 957.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: