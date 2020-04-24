Минкомсвязь разработала систему выдачи пропусков для всей страны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Систему выдачи пропусков, разработанную в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, можно будет использовать в любом регионе.

Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов, передает РБК.

Известно, что для российских регионов система пропусков будет бесплатной. Ее создали на инфраструктуре электронного правительства. Разработчиком выступила компания "Ростелеком".

Оформленные россиянами пропуска для выхода на работу будут действовать в течение 24 часов. При этом они предназначаются для тех, кому поездка в офис будет требоваться эпизодически.

Подать заявку на оформление пропуска можно будет через портал государственных услуг. Отмечается, что степень защищенности портала госуслуг увеличат.

В том случае, если работнику нужен постоянный пропуск, направить заявку должен его работодатель.

Система цифровых пропусков начала работать в Москве 15 апреля. Для передвижения по городу на любом виде транспорта, в том числе самокате, велосипеде, нужно разрешение. Оформить документ можно через портал мэра и правительства Москвы.

С 22 апреля власти Москвы и Подмосковья также начали отслеживать геолокацию граждан с подозрением на COVID-19 и ОРВИ.

За последние сутки в России подтвердили 5 849 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зафиксировали в 82 регионах. Большинство зараженных выявили в Москве – 2 957.