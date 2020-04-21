У коронавируса животное происхождение – ВОЗ

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Всемирная организация здравоохранения заявляет, что у коронавируса животное происхождение. Об этом рассказала официальный представитель организации Фадела Шаиб, передает ТАСС.

В ходе брифинга в Женеве представителя ВОЗ попросили дать комментарий на тему того, что коронавирусная инфекция могла появится в лаборатории.

"Мы считаем, что происхождение этого вируса – животное", – подчеркнула Шаиб. Она обратила внимание, что ВОЗ делает выводы только на научных данных.

Согласно последним сведениям ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения коронавирусом, свыше 157 тысяч человек скончалось.



В России подтвердили 5 642 новых случая заражения. Так, COVID-19 зафиксировали в 78 регионах. Большинство зараженных выявили в столице – 3 083.

В настоящий момент продолжается разработка вакцины.

Также ученые определили период наивысшей заразности коронавируса.