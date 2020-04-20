Вакцина Минздрава против коронавируса выйдет на клинические испытания с 1 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вакцина Минздрава РФ против коронавируса перейдет на этап клинических исследований летом. Об этом на совещании с Владимиром Путиным сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"К 31 мая планируется завершить весь комплекс доклинических исследований и с 1 июня перейти к клиническим исследованиям", – заявил он.

При этом Гинцбург обратил внимание, что это не окончательные, а рабочие сроки, и они могут меняться.

Ранее директор государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов заявил о начале испытаний вакцины против коронавирусной инфекции. Препарат уже начали испытывать на животных.

Средство уже протестировали на мышах и хорьках, которым удалось выработать иммунитет к COVID-19. Теперь же начались испытания на обезьянах. Все необходимые исследования продлятся до конца апреля, после чего специалисты перейдут к стадии доклинических испытаний.

Предполагается, что подобные испытания начнут проводить в июне, однако перед этим необходимо подтвердить эффективность вакцины и получить на вакцинацию разрешение Минздрава.

