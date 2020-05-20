Сервис по цифровому взаимодействию между гражданами и банками появился на портале госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Минкомсвязь РФ и Банк России запустили сервис по цифровому взаимодействию между гражданами и банками через Единый портал госуслуг, сообщает Агентство "Москва".

Сервис позволит гражданам через личный кабинет предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации и получать услуги и сервисы дистанционно.

Финансовые организации смогут получать необходимые сведения о гражданах, хранящиеся в базах данных ФНС, Росреестра, МВД, Пенсионного фонда России и других. В министерстве заявили, что получить такую информацию можно только с согласия клиента, которое хранится в едином реестре цифровых согласий.

На сегодняшний день в проекте принимают участие 20 банков и четыре страховые организации. Клиенты шести банков уже могут через сервис в личном кабинете на Едином портале госуслуг заполнить анкету на дистанционное предоставление кредита онлайн.

Список кредитных организаций будет увеличиваться. Страховые компании пока тестируют возможность оформления полисов ОСАГО и КАСКО через этот сервис.

В перспективе проект расширят на все кредитные и микрофинансовые организации, а также дополнят сведениями о доходах граждан из информационных систем ФНС, Минтруда и Бюро кредитных историй.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить постоянный доступ на портале госуслуг к возможности подачи заявлений на выплаты семьям с детьми от 3 до 15 лет.