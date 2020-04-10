Собянин повысил размер пособия на детей от трех до семи лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Москве повышен до 7613 рублей в месяц. Выплаты будут перерассчитаны начиная с января 2020 года, сообщил в своем блоге Сергей Собянин.

В сообщении уточняется, что повышение пособия поддержит семьи, в которых воспитывается 90 тысяч детей этого возраста.

Мэр уточнил, что в период действия режима повышенной готовности москвичи, потерявшие работу, смогут оформить пособие без учета доходов прошлых лет и нынешних выплат по безработице.

Ранее Владимир Путин поручил выплачивать пособие по безработице в размере МРОТ с апреля по июнь. Выплаты полагаются гражданам, которые потеряли работу и обратились в службу занятости населения после 1 марта. Пособие будет составлять 12 тысяч 130 рублей.

Также президент РФ поручил выплатить по 3 тысячи рублей за каждого ребенка в семье, где оба родителя являются безработными. Кроме того, по 5 тысяч рублей за ребенка получат семьи, в которых есть дети до трех лет.