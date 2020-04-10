Безработным москвичам начислят выплаты на ребенка без учета ранее полученного дохода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Безработным москвичам будут начислять выплаты на ребенка без учета прошлых доходов и нынешних выплат по безработице. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин.

Предполагается, что повышение пособия поддержит семьи, в которых воспитывается 90 тысяч детей от 3 до 7 лет.

Поскольку апрельские выплаты детских пособий уже прошли, первый раз пособие в новом размере и доплата за январь – апрель будут перечислены в составе майской выплаты (28 апреля).

Ранее Владимир Путин поручил выплачивать пособие по безработице в размере МРОТ с апреля по июнь. Выплаты полагаются гражданам, которые потеряли работу и обратились в службу занятости населения после 1 марта. Пособие будет составлять 12 тысяч 130 рублей.

Также глава государства поручил выплатить по 3 тысячи рублей за каждого ребенка в семье, где оба родителя являются безработными. Кроме того, по 5 тысяч рублей за ребенка получат семьи, в которых есть дети до трех лет.

В Москве такие выплаты уже действуют. Однако в соответствии с решением президента РФ их увеличат..

Новый размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет составит 7613 рублей в месяц. Причем выплаты будут перерассчитаны начиная с января 2020 года.