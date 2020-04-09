Кабмин поручил разработать проект о выплате пособий по безработице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтруду и Минфину разработать документ о выплате пособий для граждан, потерявших работу с 1 апреля по 30 июня. Об этом говорится на сайте кабмина.
"Минтруду и Минфину внести в правительство РФ проект, предусматривающий для граждан, признанных в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года безработными, выплату пособия по безработице в максимальном размере вне зависимости от условий признания гражданина безработным", – говорится в документе.
Также в документе прописано, что ведомства должны обеспечить выплаты семьям с несовершеннолетними детьми по три тысячи за каждого ребенка. Правительством установлен срок до 9 апреля.
Ранее Владимир Путин поручил выплачивать пособие по безработице в размере МРОТ с апреля по июнь. Выплаты полагаются гражданам, которые потеряли работу и обратились в службу занятости населения после 1 марта. Пособие будет составлять 12 тысяч 130 рублей.
Также глава государства поручил выплатить по 3 тысячи рублей за каждого ребенка в семье, где оба родителя являются безработными. Кроме того, по 5 тысяч рублей за ребенка получат семьи, в которых есть дети до трех лет.
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