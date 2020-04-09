Регистрацию безработных на время упростят в РФ

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Назначать пособия по безработице и регистрировать граждан этой категории начнут в онлайн-режиме. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что процедура регистрации безработных станет проще, передает ТАСС.
Уже подписан соответствующий документ российским премьером.
"Регистрацией безработных, назначением пособий по безработице, поиском новой работы, направлением на профобучение, как и раньше, будут заниматься центры занятости, но теперь уже в онлайн-режиме", – сказал Мишустин в ходе заседания правительства.
Известно, что получить статус безработного можно на бирже труда. Для этого россиянам требуется посетить портал "Работа в России". Встать на учет можно в дистанционном формате.
При этом для лиц, потерявших работу, готовятся другие меры поддержки. В частности, ожидается повышение до уровня МРОТ размера пособий по безработице. Новые правила и суммы относятся к гражданам, обратившимся в службу занятости после 1 марта.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил выплачивать пособие по безработице в размере МРОТ с апреля по июнь.
Недавно мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что срок получения пособия по безработице по упрощенной схеме сокращен до двух дней.
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