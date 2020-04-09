Собянин: срок получения пособия по безработице по упрощенной схеме сокращен до двух дней

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Срок признания граждан безработными и получения пособия по упрощенной схеме сокращен в пять раз – до двух дней. Об этом рассказал Сергей Собянин во время посещения флагманского центра городской службы занятости "Моя работа" на улице Щепкина, где в настоящее время занимаются оформлением пособий по безработице по упрощенной схеме.

"Большая часть формальных документов собираться не будет, проверка прежнего стажа работы и заработной платы практически тоже будет сведена к нулю, и сами выплаты должны производиться очень быстро и в режиме онлайн – без посещения граждан как центров занятости, так и работодателей, если им будет предложена какая-то вакансия или работа", – рассказал мэр.

Он отметил, что столичные власти заранее проработали данный вопрос, подготовили методики, настроили работу специалистов, и начали выплаты по новой схеме.

"Это около 12 тысяч рублей – федеральное пособие, и мы доводим в Москве до 19,5 тысячи рублей, добавляя региональную выплату. И то, и другое будет делаться по одинаковой методике, одновременно. Это значит, что среднее время начисления, даже минимальное время начисления, которое было раньше, уменьшится в пять раз – то есть ставится задача обработать и назначить выплату в течение двух дней", – сказал Собянин.

По его словам, москвичи, которые не могут подать заявление на признанием безработным и получить пособия онлайн, смогут прийти в центр занятости с соблюдением всех санитарных норм и требований.

Как отмечается, выплату могут получать те москвичи, которые работали в первые месяцы текущего года, а работу потеряли недавно.

Размер федерального пособия составляет 12 130 рублей в месяц плюс московская региональная доплата 7 370 рублей. В итоге безработные москвичи будут получать 19 500 рублей в месяц.

Оформить пособие и подтвердить право на него можно на сайте czn.mos.ru.

Горожанам нужно заполнить электронную форму, прикрепив к ней сканы паспорта и трудовой книжки с записью об увольнении. В случае наличия несовершеннолетних детей – это необходимо указать при заполнении формы.

Оформление пособия будет осуществляться только в электронном виде. Для получения выплаты не надо будет проходить собеседования и предъявлять документы об отказе на работу.

В рамках упрощенного порядка выплаты пособий временно отменены:



личные визиты в службу занятости – взаимодействие с соискателями пособий осуществляется в электронном виде, через call-центр и онлайн-каналы;

предоставление справки о среднем заработке за три месяца с места последней работы;

прохождение не менее двух безуспешных собеседований с потенциальными работодателями.

Срок признания безработным и начала выплаты пособия сокращен с 10 до 2–4 дней.

Ранее Собянин сообщил, что выплаты пособий москвичам, потерявшим работу из-за COVID-19, продлятся до 30 сентября 2020 года.

Владимир Путин ранее заявил о необходимости особых мер поддержки семей с детьми, где родители временно потеряли работу. Путин предложил таким семьям дополнительно выплачивать по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Также российский лидер поручил начать осуществление выплат малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет в размере половины прожиточного минимума с 1 апреля 2020 года.

Выплаты положены семьям с доходами меньше прожиточного минимума. Для их получения семье будет достаточно подать заявление в электронном виде. Если в малообеспеченной семье несколько детей указанного возраста, то пособие будет выплачиваться на каждого. Ранее назначенные региональные выплаты сохранятся.

По распоряжению Владимира Путина все ограничения, введенные ранее, будут действовать до конца апреля. Также глава государства продлил нерабочую неделю по 30 апреля включительно с сохранением заработной платы. При этом президент РФ отметил, что если обстановка в стране улучшится, то нерабочие дни могут сократить.