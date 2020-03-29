Путин поручил начать выплаты помощи имеющим право на маткапитал семьям

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Владимир Путин поручил начать осуществление выплат малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет в размере половины прожиточного минимума с 1 апреля 2020 года. Об этом говорится на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить осуществление (начиная с 1 апреля 2020 года) ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно", – говорится в тексте документа.

Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и руководители высших исполнительных органов власти.

Также президент распорядился увеличить до 31 декабря включительно максимальный размер пособия по безработице до одного МРОТ.

Поручение вошло в перечень, подготовленный по итогам обращения президента к населению 25 марта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории страны.

Ранее Минтруд объяснил порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет. Выплаты положены семьям с доходами меньше прожиточного минимума. Для получения выплаты семье будет достаточно подать заявление в электронном виде.

Граждане без личного кабинета на портале госуслуг смогут подать заявление через МФЦ или органы соцзащиты. Если в малообеспеченной семье несколько детей указанного возраста, то пособие будет выплачиваться на каждого. Ранее назначенные региональные выплаты сохранятся.

В ходе послания Федеральному собранию 15 января Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка в России от трех до семи лет с 2020 года. Сначала они составят половину прожиточного минимума – 5,5 тысячи рублей. В 2021-м они могут вырасти вдвое.

Кроме того, родители получат право на получение материнского капитала при рождении первого ребенка. Программу продлят минимум до 31 декабря 2026 года. Выплата на первенца составит 466 тысяч 617 рублей с 1 января 2020 года, для семей с двумя детьми – 616 тысяч 617 рублей.

