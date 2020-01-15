Путин предложил ввести выплаты на каждого ребенка в России от трех до семи лет

Фото: телеканал "Россия 1"

Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка в России от трех до семи лет с 2020 года, передает РИА Новости.

Сначала они составят половину прожиточного минимума – 5,5 тысячи рублей. В 2021-м они могут вырасти вдвое.

В ходе послания Федеральному собранию президент назвал низкие доходы населения угрозой демографическому будущему России. Он добавил, что, по разным данным, около 70–80% семей с низкими доходами – это семьи с детьми.

Семьи создают представители малочисленного поколения 1990-х годов, объяснил глава государства. По его заявлению, ситуация оказалась хуже, чем в военные годы.

Путин предложил увеличить материнский капитал при рождении второго ребенка еще на 150 тысяч рублей. Затем его можно будет ежегодно индексировать.

В Центральном выставочном зале "Манеж" началось выступление Владимира Путина с посланием Федеральному собранию. Глава государства обозначит главные приоритеты в развитии страны во внутренней и внешней политике на ближайший год.