Послание Путина Федеральному собранию. Онлайн

Владимир Путин 15 января выступает в "Манеже" с очередным посланием Федеральному собранию. Для президента это обращение к двум палатам парламента стало 16-м. В своей речи глава государства обратит внимание на положение дел в России и основные направления внутренней и внешней политики.

Послание президента является обязанностью главы государства, которая закреплена в Конституции.

Время выступления Путина не регламентировано: в 2000 году президент оглашал послание перед палатами парламента менее часа, а самым продолжительным стало обращение в 2018 году – около двух часов.

Автомобилистов просят на время отказаться от поездок в центр.