Автомобилистов просят отказаться от поездок в центр Москвы днем

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Столичных водителей просят по возможности отказаться от поездок в центр города днем 15 января, сообщается в микроблоге ЦОДД в Twitter.

Примерно с 12:00 в центре возможны временные ограничения, предупредили в центре. Из-за этого не исключены локальные заторы. По прогнозам ЦОДД, вечером загруженность дорог будет оцениваться в 5–7 баллов.

Сегодня в выставочном зале "Манеж" на Моховой улице Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию. Помимо членов Госдумы и Совета Федерации, на него приглашаются руководители регионов, члены правительства, ЦИК, Общественной и Счетной палат, представители основных конфессий, крупнейших СМИ, госкомпаний.

Освещать мероприятие будут почти 900 журналистов. Всего приглашено порядка 1,3 тысячи человек.

Глава государства сказал, что особое внимание собирается уделить вопросу повышения доходов россиян. Российский лидер выразил беспокойство по поводу стагнации в реальных доходах населения. Он отметил необходимость борьбы с бедностью и снижения числа людей, проживающих на уровне минимального размера оплаты труда.

Послание президента – ежегодное обращение главы государства к Федеральному собранию. В документе он выражает парламенту свое видение основ стратегического развития страны и общества.