Пресс-конференция Владимира Путина. Главное

Завершилась пятнадцатая большая пресс-конференция Владимира Путина. В этом году на нее аккредитовались рекордные 1 895 журналистов. Мероприятие традиционно началось в полдень и продлилось 4 часа 18 минут. За это время журналисты успели задать более 70 вопросов главе государства. Представители СМИ подняли темы о суверенном интернете, изменениях в пенсионном законодательстве и сроках задействования средств маткапитала в ипотеке и другие. Рассказываем о самом главном на пресс-конференции Владимира Путина.

Об изменении климата и Парижском соглашении

Первый вопрос, заданный Владимиру Путину на большой пресс-конференции, касался климатических изменений. Журналист радио "Маяк" спросил, какой ущерб может быть для России от погодных аномалий. Также он попросил объяснить расхождения по озвученным цифрам Парижского соглашения по климату.

Российский лидер рассказал, что в договоре написана цифра около 30 процентов выбросов от показателей за 1990 год.

"Если за сто процентов взять и вычесть 30, а потом добавить поглощающую способность лесов, то останется около 60 процентов выбросов. По данным ООН, первое место по выбросам занимают США, затем идет Китай, далее страны ЕС, а Россия – на четвертом месте", – напомнил президент.

Российский лидер подчеркнул, что причин, которые приводят к климатическим изменениям, никто не знает. По его словам, темпы роста температуры в России выше в два с половиной раза, чем в среднем в мире.





Владимир Путин президент РФ Посчитать, как мы влияем на изменение климата, очень сложно. Но не делать ничего тоже нельзя. Мы должны предпринять максимальные усилия для того, чтобы климат драматически не менялся.

"Можно себе представить, что будет, если начнет таять вечная мерзлота. В некоторых регионах – в Москве сейчас, например, – рекорды температурные. Это может привести к опустыниванию некоторых мест. Изменения климата проявляются в росте числа природных катаклизмов. Мы будем предпринимать усилия, чтобы минимизировать последствия", – добавил глава РФ.

Путин рассказал об ущербе для России от погодных аномалий

О ценах на авиабилеты

Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что никто не отменит плоские тарифы на авиабилеты на Дальний Восток. Так президент отреагировал на вопрос камчатского журналиста о высокой стоимости билетов. Представитель СМИ отметила, что в регионе опасаются, что могут оказаться запертыми на полуострове.

По словам российского лидера, Камчатка – очень важный регион с экономической, социальной и военной точек зрения. "Больше того, программа расширяется за счет других регионов. В рамках самого "Аэрофлота" есть еще резервы", – добавил президент.

Путин пообещал не отменять плоские тарифы на авиабилеты на Дальний Восток

Переработка мусора

По словам президента, в вопросе вывоза мусора нужен диалог операторов и чиновников с людьми. Путин подчеркнул, что процесс "должен быть прозрачным".

"Мы генерируем в год 70 миллионов тонн бытовых отходов. Такой отрасли, как переработка бытовых отходов, у нас никогда не было. Основные решения в целом приняты. Созданы федеральные и региональные операторы, но не хватает прямого общения с гражданами", – пояснил глава России.





Владимир Путин президент РФ Люди возмущаются ростом тарифов, это нужно объяснить, чтобы было ясно, кто и за что платит. Все должно быть прозрачно.

Владимир Путин заявил, что нужно нарастить число мусороперерабатывающих предприятий в России. Он пояснил, что если использовать новейшие технологии, то "проблем возникнуть не должно", однако необходим контроль со стороны общественных организаций.

О проблемах в медицине

Владимир Путин на пресс-конференции также заявил, что есть два способа решить проблему зарплат в сфере медицины: увеличить тарифы ОМС или изменить параметры внутри.

"Но менять почти нечего, а поднимать тарифы – это не лучший вариант. Нужно избавиться от несправедливой дифференциации и изменить ставку оклада врачей. Ни в коем случае нельзя лишать медиков надбавок за работу в праздники и выходные", – пояснил президент, отвечая на вопрос журналиста о зарплатах врачей.

При этом российский лидер отметил, что уровень зарплат в сфере здравоохранения выше, чем в других социальных сферах. Однако цифры усредненные.

"У главврачей может быть высокая зарплата, а у рядовых врачей – на порядок ниже. Это одна из проблем, которые мы должны решить. Нужно избавиться от этой несправедливой дифференциации. Нужно изменить базовую ставку постоянного оклада, она в регионах разнится от 30 до 50 процентов. Нужно сделать единый подход по всей стране", – добавил Путин.

Президент также рассказал, что в рамках реформы первичного звена здравоохранения выделят 550 миллиардов рублей. Деньги пойдут на приобретение техники и транспорта. В рамках нацпроекта предусмотрены средства на борьбу с онкологическими заболеваниями.

Путин назвал способы решить проблему зарплат в сфере медицины

Об отстранении России от Олимпиады

Президент назвал несправедливым решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях на четыре года. По его словам, любое наказание должно быть индивидуальным и не распространяться на невиновных спортсменов. При этом президент указал, что спортсменов из России наказывают второй раз за один и тот же эпизод.

"Решение ВАДА противоречит олимпийской хартии. Разбирайтесь с конкретными людьми. Мы делаем все, чтобы российских спорт был чистым. Принятое решение носит политический оттенок", – подчеркнул российский лидер.





Владимир Путин президент РФ Ничего подобного никогда не было в истории человечества и, надеюсь, никогда не будет.

Он напомнил, что российские фигуристки чуть ли не единственные в мире выполняют четверные прыжки. Глава государства предположил, что спортсменов из России решили "зачистить".

Об Украине и Минских соглашениях

Главу государства на пресс-конференции попросили оценить перспективы "нормандского" формата и встреч в Минске, а также ответить на вопросы: какая судьба ждет Донбасс и что он думает о Владимире Зеленском?

Путин заявил, что считает некорректным давать характеристики коллегам. Он отметил, что не дает оценок действиям даже отставных политиков.

"Нет ничего, кроме Минских соглашений. Меня, конечно, очень насторожило заявление президента Зеленского после того, как он уехал из Парижа, о том, что можно было бы и пересмотреть. Если начнется пересмотр Минских соглашений, вся ситуация вообще может зайти в тупик полный", – добавил он.

При этом, он подчеркнул, что нужен прямой диалог украинских властей с Донбассом.

По его словам, ключом "Минска – 2" является особый статус, который должен быть имплементирован в конституцию Украины. "Однако в Киеве делать этого не хотят. Нужен прямой диалог с Донбассом, но его тоже нет", – заключил российский лидер.

Также Владимир Путин заявил об отсутствии иностранных войск в зоне конфликта на юго-востоке Украины. По его словам, на территории юго-востока Украины присутствуют граждане европейских стран, которые находятся там добровольно.

"Что касается наемников, там есть и французы, и немцы, которые воюют и на одной стороне, и на другой", – заключил он.

Путина насторожило заявление Зеленского о пересмотре Минских соглашений

О дальневосточном гектаре

В ответ на вопрос от омских журналистов о демографии и миграции Путин заявил о планах распространить программу поддержки семей в рамках дальневосточного гектара на Зауралье. Он также не исключил введения там льготной ипотеки, но для этого предложил сначала последить за реализацией программы на Дальнем Востоке.

На Дальнем Востоке депопуляция происходит быстрее всего, поэтому дальневосточный гектар дают не только жителям региона, но и желающим туда переехать, подчеркнул глава государства.

"Однако с программой есть проблемы, где-то не хватает инфраструктуры. Сначала надо наладить дальневосточный гектар, а потом переходить на другие регионы. Нам нужно реализовать планы поэтапно", – заявил российский лидер.

О Ленине и Героях России

На пресс-конференции российский лидер высказался против выноса тела Ленина из Мавзолея. Президент добавил, что для многих людей это важная память, поэтому обществу следует "просто идти вперед".





Владимир Путин президент РФ У нас есть люди, которые связывают с этим свою жизнь, свою судьбу. С определенными советскими достижениями. И символом этого, безусловно, является вождь мирового пролетариата. Не нужно это все трогать, нужно просто идти вперед.

"Он был не государственный деятель, а революционер. Наше государство было строго централизованным, унитарным. Они связали будущее страны с будущим своей собственной партии. Партия начала разваливаться – и страна за ней посыпалась. Это наследие дает о себе знать до сих пор. Не нужно трогать", – отметил российской лидер.

Путин высказался против выноса тела Ленина из Мавзолея

Также глава РФ ответил на вопрос журналистов о звании Героя России и награждении этим званием Рамзана Кадырова. По его словам, чеченский лидер подвергается каждый день опасности, защищая Чеченскую Республику и Россию.





Владимир Путин президент РФ Я указов о награждении Героем России просто так не подписываю. Посмотрите, что с Грозным стало, как он выглядел. Как Сталинград после битвы. В принципе, Кадырову можно было и Героя Труда дать, но подождет, молодой еще.

Президент России вспомнил, что познакомился с отцом Рамзана Ахматом Кадыровым, когда тот сам к нему пришел. Он рассказал, что первый президент Чеченской Республики хотел выстроить отношения с Москвой, потому что считал, что Чечне будет лучше с Россией.

"Вы знаете его судьбу – он погиб от рук террористов. За что он погиб? За Чечню, за чеченский народ и за Россию. Он сознательно на это пошел", – рассказал Путин, добавив, что незадолго до гибели Ахмат Кадыров посещал его, и Путин не может себе до сих пор простить, что отпустил его в тот день.

Об импичменте президента США и о санкциях

Владимир Путин также прокомментировал процедуру импичмента Дональду Трампу, которую объявила палата представителей конгресса США. Президент России пояснил, что сомневается в том, что сенат США поддержит решение об импичменте Трампу.

"Это просто продолжение внутриполитической борьбы, проигравшая партия предъявляет Трампу различные обвинения. Безусловно, все это будет сказываться на межгосударственных отношениях. Ничего хорошего в этом нет", – подчеркнул российский лидер.

Также президент высказался о санкциях США в отношении России. "Мы стараемся все равно работать и, если надо, отвечать зеркально. Лучше б США дали Украине денег, а не вводили санкции", – подчеркнул он.

Путин сомневается, что сенат США поддержит решение об импичменте Трампу

О деле Голунова

Президент, отвечая на вопросы журналистов, также рассказал, что расследование в отношении полицейских, которые задержали журналиста Ивана Голунова и подбросили ему наркотики, на данный момент засекречено.





Владимир Путин президент РФ От работы отстранены пять человек, они уволены из органов внутренних дел, против них возбуждены уголовные дела. Следствие ведет Следственный комитет.

Путин пояснил, что решение о засекречивании материалов обусловлено защитой информации об оперативно-разыскной деятельности. По его словам, эта информация считается закрытой, однако это не означает, что разбирательство дела не должно идти должным образом, добавил глава государства.

Об изменениях в Конституции

Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что выступает против принятия новой Конституции России, но понимает логику дискуссий по расширению прав парламента. При этом, по его словам, первая глава Конституции является неприкосновенной.

"Я все-таки считаю, что принимать новую Конституцию нам не следует. Особенно в связи с тем, что у нас есть фундаментальные вещи, которые закреплены и которые нам нужно еще целиком и полностью реализовать", – сказал президент.

Президент добавил, что оговорку о "двух сроках подряд" в конституции можно отменить. "Вот у нас два срока подряд, ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушел с этой должности, и его конституционное право – вернуться на должность президента, потому что это было уже не два срока подряд", – напомнил он.

О Союзном государстве

Владимир Путин также ответил на вопрос об интеграции с Белоруссией в рамках возможного Союзного государства. По словам президента, создание такого государства было бы правильным решением.

Он отметил, что русские и белорусы – почти один народ, но решение по строительству союзного государства, которое было принято в своем время, не реализовано.

"В чем-то в сфере экономики интеграция в рамках ЕврАзЭс даже лучше, чем в Союзном государстве. Это огромная работа, она может быть проделана только в том случае, если есть политическая воля и желание с обеих сторон. Мы ведем диалог с нашими коллегами и будем это делать дальше", – пояснил российский лидер.

О развитии в сфере искусственного интеллекта

Президент рассказал, что российские достижения в области искусственного интеллекта обычные граждане могут увидеть в банковской сфере.

"Есть и другие очевидные сферы. Скажем, беспилотники. Да, это пока не применяется в текущей жизни, но это первые шаги, без которых развитие просто невозможно. И это может применяться практически во всех сферах производства и жизни", – добавил Путин.

Глава государства отметил, что без современных технологий государство "не сможет удержать колоссальную территорию" страны.

Об изменениях в пенсионном законодательстве

Владимир Путин также ответил на вопрос об изменениях в пенсионном законодательстве и о новых реформах в этой области. По его словам, новые изменения "даже не обсуждаются".





Владимир Путин президент РФ Никаких новых изменений не будет: изменения не готовятся и даже не обсуждаются. А заморозка накоплений – это просто средство их защиты.

Кроме того, по словам президента, никаких повышений пенсионного возраста также не планируется. Единственные изменения – повышение пенсии в ускоренном темпе, подчеркнул Путин.

О материнском капитале

Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что нужно сокращать сроки для задействования средств материнского капитала в ипотеке. Журналистка из Магаданской области, задавая свой вопрос, рассказала, что на Дальнем Востоке для молодых семей запущена программа льготной ипотеки под 2 процента, однако у нее есть опасения, что банки начнут ужесточать условия по льготным кредитам.

"Банки не отказывают использовать материнский капитал для решения вопросов, связанных с ипотекой. Просто процедуры получения этих средств чрезмерно усложнены и создают проблемы для людей. Здесь вы абсолютно правы. Вне всяких сомнений, нужно эту ситуацию менять, нужно уменьшать количество дней, которые требуются сегодня для того, чтобы внести средства материнского капитала в качестве первичного вклада в ипотеку или на погашение ипотеки", – ответил президент.

Путин оценил сроки задействования средств маткапитала в ипотеке

О демографии

Президент России в рамках пресс-конференции заявил, что существующие меры поддержки демографии недостаточно эффективны.

По словам российского лидера, необходимо повысить уровень жизни граждан и добиваться того, "чтобы к детям относились по-особенному". Президент напомнил, что в отдельную категорию уже выделили детские рецептуры.

"Нужно стремиться к тому, чтобы коэффициент рождаемости повышался за счет вторых и третьих детей. Нужно улучшать условия для семей, и мы этим занимаемся. Нужно повышать уровень жизни и реальные доходы населения", – подчеркнул глава страны.

О семейном насилии

Журналисты также спросили президента про законопроект о домашнем насилии, который сейчас обсуждается в Совете Федерации. По словам Путина, он его пока не читал, но ему о проекте "много рассказывали".

"Мое отношение смешанное. Силой не заставишь любить. Ранее обращались в парткомы, требовали приструнить кого-то из супругов. Давало ли это какой-то позитивный эффект, не знаю", – пояснил он.





Владимир Путин президент РФ Я против любого насилия, в том числе и в семье. Это признак очень низкой культуры, когда более сильная особь начинает качать права. Но и в рамках действующего законодательства можно привлечь, например за хулиганство.

Глава государства уверен, что "сначала нужно понять, что конкретно закон изменит, а потом принимать решение". "Но вы правы, что подавляющее большинство за этот закон. Но нужно понять, за закон или против насилия", – заключил Путин.

Путин призвал спокойно обсуждать законопроект о домашнем насилии

О выходном дне 31 декабря

На пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов, Путин рассказал, что считает логичным сделать 31 декабря выходным днем. Однако, по его мнению, принимать решение в спешке было бы неправильно.

"Нужно ли это делать сейчас, в спешке, накануне Нового года? Не уверен. Можно ли поменять какие-то выходные на 31-е? Можно. Но в спокойном рабочем режиме, не обижая огородников", – заявил Путин.

Путин обещал подумать о введении выходного дня 31 декабря

О суверенном интернете и иноагентах

Путин в разговоре с журналистами также прокомментировал закон о суверенном интернете. По его словам, закон об устойчивости Рунета направлен на то, чтобы не допустить возможности отрезать от него Россию.





Владимир Путин президент РФ Россия не движется в сторону закрытия интернета и не собирается этого делать.

"Понятия "свободный" и "суверенный" интернет не противоречат друг другу. Речь идет не о внутренних ограничениях, а о защите Сети от отключения извне", – подчеркнул глава государства.

Что касается поправок к закону о СМИ-иноагентах, Путин отметил, что в США аналогичные меры действуют с 30-х годов и их уже применили против россиянки Марии Бутиной. Президент добавил, что в законе идет речь о гражданах, которые получают деньги из-за границы и занимаются внутренней политикой. Мы их не закрываем, но призываем обозначить иностранное финансирование, добавил он.

О доходах россиян

В рамках пресс-конференции президент также заявил о росте реальных доходов населения. Путин пояснил, что в последние годы наблюдалось снижение реальных доходов граждан, поэтому эту проблему надо решать за счет роста ВВП и увеличения производительности труда.

При этом глава государства отметил небольшое увеличение показателей за третий квартал. Президент пообещал, что власти продолжат работать над этим, а рост доходов должен быть за счет производительности труда, а не раздачи денег. "Нам нужно решать проблему на долгосрочную перспективу", – подчеркнул он.

О худших событиях за время президентства

По словам Путина, худшими событиями за время его президентства стали теракты в Беслане и "Норд-Осте". Президент заявил, что никогда не сможет этого забыть. Кроме того, глава государства добавил, что проблема с бедностью в настоящий момент до конца не решена, что тоже является грустным аспектом за 20 лет его руководства страной.

"В целом все-таки, если посмотреть, что такое была Россия в начале нулевых, сейчас – это две разные страны. Тогда шла война на Кавказе, активные боевые действия с применением танков и авиации. Остро стоял вопрос с безопасностью во всей стране", – пояснил Путин.

Президент считает подвигом то, что россияне выдержали в конце 90-х – начале 2000-х годов.

Путин назвал худшие события за время своего президентства

Об антиалкогольной кампании

Владимир Путин выступил против мер полицейского характера в борьбе с потреблением алкоголя в России. Президент заявил, что "вводить административные ограничения не вредно", но нужно задействовать аккуратно.

"Скорее всего, нужно работать по другим направлениям, разъяснять, давать возможность выбрать среди различных видов алкогольной продукции, главным образом делая упор на продукцию с небольшими спиртовыми градусами, имея в виду не крепкие напитки, а "тихие вина". Здесь есть над чем работать, не прибегая к методам полицейского характера", – сказал российский лидер.

О незарегистрированных лекарствах

К Путину журналисты обратились с вопросом о нехватке жизненно важных препаратов. В свете подобной ситуации, люди вынуждены заказывать отдельные лекарства за рубежом, при этом их ввоз в Россию зачастую нелегален.

Президент заявил, что нельзя лишать людей возможности использовать необходимые для них незарегистрированные лекарства.

"Правительство сейчас предложило ряд решений, они начали реализовываться. И одно из них – это, как они сами считают, очень важное, – это регистрация новых цен на медицинские препараты при проведении аукционов. Это одна из новаций, которая должна быть осуществлена в ближайшее время, это решение уже принято. Уже говорил о детских лекарствах, детская рецептура сюда тоже впервые включена", – объяснил президент РФ.

Глава государства также добавил, что зарубежные лекарства необходимо лицензировать, однако важно и развивать собственную фармакологическую отрасль. Он уточнил, что препараты для редких заболеваний частично закупаются по дотациям. Кроме того, идет научная работа и в самой стране.

"В 90 стран мира мы сейчас экспортируем наши лекарственные препараты. А если мы туда экспортируем, значит, качество этих препаратов признано качеством мирового уровня", – отметил президент.

О женщине-президенте

Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, допустил возможность того, что президентом страны может стать женщина. Он считает, что женские качества в управлении страной могут оказаться востребованными.

"Женщина тем не менее приносит в политику какое-то женское начало: меньше агрессии. Мне кажется, это, безусловно, будет востребовано", – отметил Путин.

В то же время российский лидер поспешил добавить, что это совсем не будет означать то, что с нее будет меньший спрос.

"С точки зрения возможности управления, ответственности за страну, за людей эти требования не могут отличаться по каким-то гендерным принципам. Это одинаковые требования: компетентность, порядочность", – уточнил президент.

Об угрозах Sputnik

Журналист агентства Sputnik Estonia пожаловалась президенту России об угрозах властей Эстонии в адрес российского СМИ. Путин заявил, что удивлен происходящим в Эстонии, и обратил внимание на то, что Россию на Западе обвиняют в "притеснении" СМИ, однако сами европейские страны этим и занимаются.

"Вы делаете многое, попытки помешать вашей работе властями страны не должны остаться незамеченными", – заявил Путин.

Он призвал журналистов добиваться возможности работать в тех странах, которые боятся информации и влияния СМИ.

Завершая пресс-конференцию, Владимир Путин традиционно поздравил журналистов с наступающим Новым годом.