Путин назвал худшие события за время своего президентства

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Владимир Путин перечислил события, которые считает худшими за время своего президентства. Об этом он рассказал в ходе большой пресс-конференции.

К таким событиям российский лидер в первую очередь отнес теракты в Беслане и на Дубровке. Путин отметил, что никогда не сможет этого забыть.

"Самые тяжелые – это крупные теракты. Это Беслан. Никогда этого не забуду. Это теракт на Дубровке", – уточнил президент.

Кроме того, глава государства добавил, что проблема с бедностью в настоящий момент до конца не решена, что тоже является грустным аспектом за 20 лет его руководства страной.

Ранее Путин назвал теракт в Беслане своей личной болью на всю жизнь. Он пообещал рассмотреть возможность оказать дополнительную поддержку пострадавшим.