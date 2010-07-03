Владимир Путин назвал теракт в Беслане своей личной болью

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Президент РФ Владимир Путин назвал трагедию в Беслане личной болью на всю жизнь. Глава государства пообещал рассмотреть возможность оказать дополнительную поддержку пострадавшим. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент высказался на тему теракта во время заседания Совета по правам человека. Прозвучало мнение, что пострадавшим в трагедии недостаточно оказывают или вовсе не оказывают психологическую помощь.

"Вы упомянули про Беслан, я пометил, обязательно тоже позанимаюсь. Это такая боль и моя личная, и всей страны. На всю жизнь. Поэтому, если люди нуждаются в дополнительной поддержке, это нужно будет сделать. Посмотрим обязательно", – заявил президент.

Теракт в Беслане произошел 1 сентября 2004 года в городской школе № 1. Учеников школы и преподавателей взяли в заложники, не давали им воду и еду в течение трех дней. В результате трагедии погибло 334 человека, из которых 186 были детьми.

В сентябре стало известно, что общественная организация "Матери Беслана" закрыла счет для сбора пожертвований из-за травли в социальных сетях. Поток поступлений усилился благодаря фильмам "Новой газеты", Ксении Собчак и Юрия Дудя о трагедии, однако появились и оскорбительные комментарии в аккаунтах объединения.

