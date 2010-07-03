Собянин почтил память погибших при теракте в школе Беслана

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В День солидарности в борьбе с терроризмом Сергей Собянин опубликовал у себя в Twitter сообщение, в котором вспомнил о трагических событиях в Беслане в сентябре 2004 года.

"15 лет назад случилась страшная трагедия. В результате беспрецедентно жестокого террористического акта в Беслане погибли больше 300 человек, среди них 186 детей. Сегодня, в День солидарности в борьбе с терроризмом, мы вспоминаем погибших в те страшные дни. Вечная память", – написал мэр.

3 сентября в московском храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках проходит панихида по жертвам теракта в Беслане. Собравшиеся также почтут память погибших минутой молчания и выпустят в небо 334 белых воздушных шарика.

1 сентября 2004 года в бесланской школе № 1 террористы захватили в заложники более тысячи человек и удерживали их на протяжении трех дней. В результате теракта погибли 334 человека.