Кадыров раскрыл подробности вторжения террористов в Дагестан

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал вторжение в Дагестан банд террористов со стороны Чечни, произошедшее в 1999 году. Его слова приводит РИА Новости.

"Первым был отряд дагестанского идеолога ваххабизма Багаутдина Кебедова численностью до 1200 человек, состоящий из жителей Дагестана. Следом шла армия дагестанца Магомеда Тагаева. Третий отряд, состоящий из арабов, узбеков, таджиков, жителей регионов России, подчинялся арабскому террористу Хаттабу, подготовленному ЦРУ", – рассказал Кадыров.

Он отметил, что весь путь террористов прослеживался с воздуха, но они все же беспрепятственно добрались до Дагестана. Военная операция против боевиков длилась с 11 по 24 августа, ни один из лидеров преступных групп не пострадал. Позднее террористы вернулись обратно той же дорогой.

По словам главы Чечни, Шамиль Басаев провел в Ботлихском районе два дня. Потом он вернулся в Грозный и открыто общался с журналистами. Как заявил Кадыров, о готовящейся вылазке знала "каждая торговка на Хасавюртовском рынке", но меры противодействия предприняты не были. При этом Ахмат-Хаджи Кадыров, являвшийся в то время муфтием Чечни, осудил вылазку боевиков.

"Простые дагестанцы показали, что им не нужна эта авантюра, и c оружием в руках встали на защиту своих сел и земель", – подчеркнул руководитель Чеченской Республики.

Перелом в события, по мнению Кадырова, внесли армия, внутренние войска, спецназ, артиллерия и авиация. Важным событием стало и личное посещение района Владимиром Путиным – он дал понять, что время создания анклавов ваххабизма и терроризма прошло.

Отряды террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись в Дагестан со стороны Чечни 7 августа 1999 года. Своей целью они заявляли "освобождение" мусульман. По данным ФСБ, в результате нападения погибли более 280 человек – среди них были как военнослужащие и силовики, так и гражданские. Более 800 человек получило ранения.