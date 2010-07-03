Кадыров раскрыл подробности вторжения террористов в Дагестан

Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/Елена Афонина
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал вторжение в Дагестан банд террористов со стороны Чечни, произошедшее в 1999 году. Его слова приводит РИА Новости.
"Первым был отряд дагестанского идеолога ваххабизма Багаутдина Кебедова численностью до 1200 человек, состоящий из жителей Дагестана. Следом шла армия дагестанца Магомеда Тагаева. Третий отряд, состоящий из арабов, узбеков, таджиков, жителей регионов России, подчинялся арабскому террористу Хаттабу, подготовленному ЦРУ", – рассказал Кадыров.
Он отметил, что весь путь террористов прослеживался с воздуха, но они все же беспрепятственно добрались до Дагестана. Военная операция против боевиков длилась с 11 по 24 августа, ни один из лидеров преступных групп не пострадал. Позднее террористы вернулись обратно той же дорогой.
По словам главы Чечни, Шамиль Басаев провел в Ботлихском районе два дня. Потом он вернулся в Грозный и открыто общался с журналистами. Как заявил Кадыров, о готовящейся вылазке знала "каждая торговка на Хасавюртовском рынке", но меры противодействия предприняты не были. При этом Ахмат-Хаджи Кадыров, являвшийся в то время муфтием Чечни, осудил вылазку боевиков.
"Простые дагестанцы показали, что им не нужна эта авантюра, и c оружием в руках встали на защиту своих сел и земель", – подчеркнул руководитель Чеченской Республики.
Перелом в события, по мнению Кадырова, внесли армия, внутренние войска, спецназ, артиллерия и авиация. Важным событием стало и личное посещение района Владимиром Путиным – он дал понять, что время создания анклавов ваххабизма и терроризма прошло.
Отряды террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись в Дагестан со стороны Чечни 7 августа 1999 года. Своей целью они заявляли "освобождение" мусульман. По данным ФСБ, в результате нападения погибли более 280 человек – среди них были как военнослужащие и силовики, так и гражданские. Более 800 человек получило ранения.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: