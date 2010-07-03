МВД установило личность напавшего на блокпост в Чечне

Полицейские установили личность напавшего на блокпост в Чечне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу регионального МВД Руслана Алханова.

"Нападавшего уже опознали. Это уроженец села Ачхой-Мартан Зелимхан Мусаев", – сказал он.

Нападение произошло на контрольно-заградительный пункт в Ачхой-Мартановском районе Чечни 1 июля. Нападавший был ликвидирован. В результате атаки погиб сотрудник полиции. По данным СМИ, неизвестный нанес правоохранителю ножевое ранение, от которого тот скончался по дороге в госпиталь.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал нападение с ножом на полицейских новшеством, которое пришло в Россию из западных стран. По мнению Кадырова, западные недруги России стремятся дестабилизировать ситуацию в стране и держать россиян в "постоянном напряжении".

Он также заверил, что за любыми попытками дестабилизации последует "незамедлительная и исключительно чувствительная" реакция. Кадыров принес соболезнования родным полицейского, который погиб в результате нападения, и пообещал ужесточить борьбу с терроризмом.

