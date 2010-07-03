Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

01 июля, 20:50

Кадыров прокомментировал нападение на полицейских

происшествия безопасность

01 июля, 20:50

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал нападение с ножом на полицейских новшеством, которое пришло в Россию из западных стран.

Как подчеркнул глава Чечни на своем Telegram-канале, "в России никогда не было практики нападения с ножом на правоохранителей". "Это новшество западных стран, экспортированное в Россию", – заявил политик.

По мнению Кадырова, западные недруги России стремятся дестабилизировать ситуацию в стране и держать россиян в "постоянном напряжении". Он также заверил, что за любыми попытками дестабилизации последует "незамедлительная и исключительно чувствительная" реакция.

Кроме того, Кадыров принес соболезнования родным полицейского, который погиб в результате нападения, и пообещал ужесточить борьбу с терроризмом. "Мы победили отряды международных террористов, состоящие из десятков тысячи человек, восстановили республику, дали возможность учиться, работать, достойно жить" – напомнил глава Чечни. По его словам, "если кто-то выбирает иной путь – путь террора, ответные меры буду в высшей степени жесткими, насколько это позволяют законы России".

Ранее сообщалось о нападении на контрольно-заградительный пункт в Ачхой-Мартановском районе Чечни. Нападавший был ликвидирован.

В результате атаки погиб сотрудник полиции. По данным СМИ, неизвестный нанес правоохранителю ножевое ранение, от которого тот скончался по дороге в госпиталь. На месте работает следственно-оперативная группа.

Читайте также

происшествия безопасность

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика