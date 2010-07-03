Кадыров прокомментировал нападение на полицейских

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал нападение с ножом на полицейских новшеством, которое пришло в Россию из западных стран.

Как подчеркнул глава Чечни на своем Telegram-канале, "в России никогда не было практики нападения с ножом на правоохранителей". "Это новшество западных стран, экспортированное в Россию", – заявил политик.

По мнению Кадырова, западные недруги России стремятся дестабилизировать ситуацию в стране и держать россиян в "постоянном напряжении". Он также заверил, что за любыми попытками дестабилизации последует "незамедлительная и исключительно чувствительная" реакция.

Кроме того, Кадыров принес соболезнования родным полицейского, который погиб в результате нападения, и пообещал ужесточить борьбу с терроризмом. "Мы победили отряды международных террористов, состоящие из десятков тысячи человек, восстановили республику, дали возможность учиться, работать, достойно жить" – напомнил глава Чечни. По его словам, "если кто-то выбирает иной путь – путь террора, ответные меры буду в высшей степени жесткими, насколько это позволяют законы России".

Ранее сообщалось о нападении на контрольно-заградительный пункт в Ачхой-Мартановском районе Чечни. Нападавший был ликвидирован.

В результате атаки погиб сотрудник полиции. По данным СМИ, неизвестный нанес правоохранителю ножевое ранение, от которого тот скончался по дороге в госпиталь. На месте работает следственно-оперативная группа.