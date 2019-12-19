Путин призвал увеличить количество предприятий по переработке мусора

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Владимир Путин заявил, что нужно нарастить число мусороперерабатывающих предприятий в России. Об этом глава государства рассказал во время традиционной пресс-конференции.

"Кроме всего прочего, нам нужно развивать отрасль с точки зрения строительства предприятий. Они уже строятся. Количество предприятий должно быть увеличено по переработке этих отходов", – сказал Путин.

Президент отметил, что во время развития отрасли нужно также уделить особое внимание разъяснительной работе с гражданами города. По его словам, горожане должны знать о самих предприятиях и их работе.

В прошлом году во время традиционной пресс-конференции президент страны отметил, что в России до 2024 года должны быть построены около 200 заводов по переработке мусора.

До 1 января 2020 года в столице также планируют оборудовать баками для раздельного сбора мусора около 3 тысяч контейнерных площадок. Во всех дворах будут стоять баки синего и серого цвета.

Смешанные отходы, то есть средства личной гигиены, емкости, загрязненные продуктами питания и пищевые отходы, предназначены для серого контейнера. Пластик, стекло, металл, макулатура подойдут для синего бака.

Перевозить вторсырье будут на специальных машинах – они тоже оформлены синим цветом. Затем мусор дополнительно отсортируют и обработают.

