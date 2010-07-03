Почти 3 тыс площадок оборудуют баками раздельного сбора мусора до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице почти 3 тысячи контейнерных площадок оборудуют баками для раздельного сбора мусора до 1 января 2020 года. Они появятся в САО и ЦАО, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании "ЭкоЛайн".

"К 1 августа все контейнерные площадки Тверского района оборудовали емкостями для раздельного сбора отходов – здесь подготовка полностью завершена. План на сентябрь – организовать раздельный сбор более чем на 300 площадках ЦАО и САО. К 1 января 2020 года раздельный сбор будет организован на каждой контейнерной площадке в зоне обслуживания – их почти 3 тысячи", – говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняется, на площадках будет действовать двухконтейнерная система, когда пластик, бумагу, стекло, металл будут помещать в бак с надписью "вторсырье", а во второй бак – все остальные отходы (пищевые и неперерабатываемые).

Ранее сообщалось, что Москва досрочно переходит к раздельному сбору мусора. К 1 января 2020 года во дворах многоквартирных домов планируют установить контейнеры для разных видов отходов.

На раздельный сбор отходов перейдут детсады, школы и больницы. К новой системе хотят присоединить и магазины. По задумке, изменения увеличат долю вторичной переработки отходов и сократят объемы мусора, который сейчас вывозят на полигоны.