Почти 3 тыс площадок оборудуют баками раздельного сбора мусора до конца года

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице почти 3 тысячи контейнерных площадок оборудуют баками для раздельного сбора мусора до 1 января 2020 года. Они появятся в САО и ЦАО, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании "ЭкоЛайн".
"К 1 августа все контейнерные площадки Тверского района оборудовали емкостями для раздельного сбора отходов – здесь подготовка полностью завершена. План на сентябрь – организовать раздельный сбор более чем на 300 площадках ЦАО и САО. К 1 января 2020 года раздельный сбор будет организован на каждой контейнерной площадке в зоне обслуживания – их почти 3 тысячи", – говорится в сообщении пресс-службы.
Как уточняется, на площадках будет действовать двухконтейнерная система, когда пластик, бумагу, стекло, металл будут помещать в бак с надписью "вторсырье", а во второй бак – все остальные отходы (пищевые и неперерабатываемые).
Ранее сообщалось, что Москва досрочно переходит к раздельному сбору мусора. К 1 января 2020 года во дворах многоквартирных домов планируют установить контейнеры для разных видов отходов.
На раздельный сбор отходов перейдут детсады, школы и больницы. К новой системе хотят присоединить и магазины. По задумке, изменения увеличат долю вторичной переработки отходов и сократят объемы мусора, который сейчас вывозят на полигоны.
"Большая Москва": как утилизируется мусор в городе
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: