В Мосгордуме предложили создать инфоцентры о раздельном сборе мусора

Председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова предложила создать в каждом районе столицы инфоцентры о раздельном сборе мусора. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Она рассказала, что, согласно постановлению правительства Москвы, с 1 января 2020 года столица переходит на раздельный сбор отходов. В связи с этим она предложила создать специальные информационные центры и листовки в каждом районе города, благодаря которым горожане могли узнать, куда можно выкидывать мусор и в каком виде.
"Будет два контейнера, один – синий, он будет для вторичной переработки. Не будем обременять москвичей четырьмя емкостями. Для этого нужно дома держать четыре ведра, а такое не каждый себе может позволить", – добавила депутат.
К 1 января 2020 года во дворах многоквартирных домов планируют установить контейнеры для разных видов отходов. Металл, стекло, пластик, бумагу и картон будут собирать отдельно. Для всего остального оставят привычные баки. На раздельный сбор отходов перейдут детсады, школы и больницы.
К новой системе хотят присоединить и магазины. По задумке, изменения увеличат долю вторичной переработки отходов и сократят объемы мусора, который сейчас вывозят на полигоны.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.