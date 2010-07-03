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15:20

В Мосгордуме предложили создать инфоцентры о раздельном сборе мусора

город экология

15:20

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова предложила создать в каждом районе столицы инфоцентры о раздельном сборе мусора. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Она рассказала, что, согласно постановлению правительства Москвы, с 1 января 2020 года столица переходит на раздельный сбор отходов. В связи с этим она предложила создать специальные информационные центры и листовки в каждом районе города, благодаря которым горожане могли узнать, куда можно выкидывать мусор и в каком виде.

"Будет два контейнера, один – синий, он будет для вторичной переработки. Не будем обременять москвичей четырьмя емкостями. Для этого нужно дома держать четыре ведра, а такое не каждый себе может позволить", – добавила депутат.

К 1 января 2020 года во дворах многоквартирных домов планируют установить контейнеры для разных видов отходов. Металл, стекло, пластик, бумагу и картон будут собирать отдельно. Для всего остального оставят привычные баки. На раздельный сбор отходов перейдут детсады, школы и больницы.

К новой системе хотят присоединить и магазины. По задумке, изменения увеличат долю вторичной переработки отходов и сократят объемы мусора, который сейчас вывозят на полигоны.

"Мосгорсправка": раздельный сбор мусора

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город экология

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