Александр Соловьев рассказал о раздельном сборе мусора в столице

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Москва перейдет на раздельное накопление отходов с 1 января 2020 года, сообщил глава департамента жилищно-коммунального хозяйства Александр Соловьев в интервью телеканалу Москва 24. По его словам, такое решение приняло столичное правительство.

Он пояснил, что на каждой площадке в жилом секторе, в социальной сфере и около объектов социальной сферы появится отбрендированная емкость синего цвета, в которую москвичи смогут класть так называемое вторсырье.

"Это прежде всего пластик, вся ПТФ-тара, это стекло, это банки алюминиевые, которые остаются. И, соответственно, картон, чистая бумага и так далее. Это все полезные компоненты, которые можно легко перерабатывать и получать из них продукты после вторичной переработки", – рассказал Соловьев.

При этом он уточнил, что Москва не планирует вводить жесткие меры или штрафы за несоблюдение сортировки мусора. Задача властей, продолжил он, создать должную инфраструктуру, чтобы каждый житель имел условия для раздельного накопления. Он отметил, что многие москвичи уже готовы не только говорить о раздельном накоплении отходов, но и реально этим заниматься.

Также Соловьев рассказал, что 1 января 2022 года Москва в рамках 89-го Федерального закона вступит в мусорную реформу и выберет регионального оператора.

"Появится четко централизованная компания операторов, которая будет полностью отвечать за систему обращения с отходами", – заключил он.

Ранее сообщалось, что москвичей научат правильно сортировать мусор. До конца года во всех районах столицы появятся контейнеры для разных видов отходов.

В Подмосковье уже делают первые шаги на пути к цивилизованному обращению с отходами. Избавляться от мусора по старинке − закапывать и пересыпать песком − уже нельзя, ведь полигоны переполнены. Собранный там мусор разлагается, выделяя инфильтрат и свалочный газ, из-за которого люди вынуждены жить с закрытыми окнами.

Пока из запланированных в Подмосковье 11-ти мусоросортировочных комплексов открыты три. Органика там вызревает, проходит бактериальную обработку и превращается в удобрения. Пластик и алюминий идут на вторичную переработку, чтобы вновь и вновь становиться упаковками.

18 июня столичные власти приняли решение досрочно перейти к раздельному сбору мусора. Не позднее 31 декабря 2019 года в городе планируют создать условия для раздельного сбора отходов в формате: вторичное сырье (пластик, стекло, бумага, картон, металл (алюминиевые банки), а также иные виды отходов.