Москвичей призвали сдавать старую обувь на переработку

Председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова призвала горожан не выбрасывать старую обувь, а сдавать ее в магазины с программой переработки.
Она отметила, что в Мосгордуме поддерживают инициативу магазинов по приему старой обуви, а также ее дальнейшей переработки.
"Также надеемся, что остальные торговые сети будут перенимать опыт данных магазинов. Может быть, в дальнейшем появятся автоматы по сбору обуви. Но нужно помнить, что также важно заключить договор с перерабатывающей компанией, чтобы действительно заниматься ее переработкой", – сказала Зотова Агентству "Москва".
Также она отметила важность того курса, который взяла столица на переработку отходов.
В прошлом году Госдума одобрила законопроект, согласно которому несколько крупных городов страны – Москва, Санкт-Петербург и Севастополь – могли завершить этот переход лишь через три года. Фактически Москва должна это была сделать в 2021 году, но произойдет все досрочно.
Накануне столичные власти приняли решение досрочно перейти к раздельному сбору мусора. Не позднее 31 декабря 2019 года в городе планируют создать условия для раздельного сбора отходов в формате: вторичное сырье (пластик, стекло, бумага, картон, металл (алюминиевые банки), а также иные виды отходов.
Москва досрочно переходит к раздельному сбору мусора
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