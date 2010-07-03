Москвичей призвали сдавать старую обувь на переработку

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова призвала горожан не выбрасывать старую обувь, а сдавать ее в магазины с программой переработки.

Она отметила, что в Мосгордуме поддерживают инициативу магазинов по приему старой обуви, а также ее дальнейшей переработки.

"Также надеемся, что остальные торговые сети будут перенимать опыт данных магазинов. Может быть, в дальнейшем появятся автоматы по сбору обуви. Но нужно помнить, что также важно заключить договор с перерабатывающей компанией, чтобы действительно заниматься ее переработкой", – сказала Зотова Агентству "Москва".

Также она отметила важность того курса, который взяла столица на переработку отходов.

В прошлом году Госдума одобрила законопроект, согласно которому несколько крупных городов страны – Москва, Санкт-Петербург и Севастополь – могли завершить этот переход лишь через три года. Фактически Москва должна это была сделать в 2021 году, но произойдет все досрочно.

Накануне столичные власти приняли решение досрочно перейти к раздельному сбору мусора. Не позднее 31 декабря 2019 года в городе планируют создать условия для раздельного сбора отходов в формате: вторичное сырье (пластик, стекло, бумага, картон, металл (алюминиевые банки), а также иные виды отходов.

