Спасите это немедленно! Как подарить старой одежде новую жизнь

Лето – лучшая пора избавиться от ненужных вещей и освободить полки. Но вместо того, чтобы просто выбросить старый гардероб или отвезти его на дачу, можно распорядиться им с умом. И даже извлечь из этого выгоду. Одежду можно отдать на благотворительность, продать или обменять, а совсем старые, поношенные вещи получат второе дыхание в дизайнерских коллекциях. Подробнее об этом в материале портала Москва 24.

Фото: depositphotos/NinaMalyna

На благотворительность

Ненужную одежду в хорошем состоянии можно отдать на благие цели. Специальные магазины или точки сбора одежды – распространенное явление в Москве. Работают они по следующему принципу: вы просто оставляете вещи в контейнере для сбора одежды, а потом их продают с большой скидкой. Все вырученные деньги идут на благотворительность: на лечение тяжелобольных детей или программы по профориентации для выпускников детских домов.



Ирина Козловских пресс-секретарь "Гринпис" "Там принимают любые вещи: брендовые – продадут, хорошие – передадут малоимущим семьям, а простыни, например, отправят в Ивановскую область на переработку – там из них сделают коврик или тряпку"

На продажу

Еще одна альтернатива для хорошо сохранившегося, но ненужного предмета гардероба – продажа или обмен на более важную вещь. Помимо стандартных порталов объявлений, одежду можно сдать за деньги в комиссионный магазин или в секонд-хенд. В Москве 331 магазин, где продают б\у одежду. Чаще всего секонд-хенды принимают одежду от заграничных поставщиков. Но если ваши вещи брендовые или хорошего качества, можно испытать удачу. Комиссионные магазины могут отдать деньги сразу или выделить процент от стоимости уже проданной вещи.

В обмен

Фото: depositphotos/belchonock

Вы можете обменять или продать вещи на специальных ярмарках. Такие свободные магазины, где происходит бартерный обмен, называются фримаркеты. В последнее время в Москве они становятся все более популярными. Их концепция заключается в том, что каждый может разложить там свои вещи (от книг до одежды) и обменяться друг с другом. Чаще всего сбор вещей начинается заранее, а на самой ярмарке уже устраивают чаепития и развлечения.

Ближайший фримаркет состоится 28 июля.

К дизайнерам

Популярный в Европе тренд апсайклинга (с английского "upcycling" – "вторичное использование") добрался и до российской моды. Это переработка и создание из старых, ненужных вещей новой одежды или аксессуаров. Из поношенной кожаной куртки можно сделать новую дизайнерскую сумочку, а мужскую рубашку превратить в модную блузку.



Ирина Козловских пресс-секретарь "Гринпис" "Люди любят истории и ценят вещи с историей. Гораздо интереснее носить футболку, сделанную из переработанного пластика, чем безымянную вещь с потогонной фабрики. Плюс дизайнеры сами понимают, что с точки зрения экологии, если вещь уже произвели, то всегда лучше отправить ее на переработку, а не на свалку"



В Москве уже проходят апсайкл-фестивали, следующий будет 18 августа в "Парке ремесел" на ВДНХ (павильон № 47). Там пройдут мастер-классы по переработке вещей своими руками и показы апсайклинг-коллекций.

Ксения Корнилова