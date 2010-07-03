Москвичей научат правильно сортировать мусор. До конца года во всех районах столицы появятся контейнеры для разных видов отходов, передает телеканал Москва 24.

В Подмосковье уже делают первые шаги на пути к цивилизованному обращению с отходами. Избавляться от мусора по старинке − закапывать и пересыпать песком − уже нельзя, ведь полигоны переполнены. Собранный там мусор разлагается, выделяя инфильтрат и свалочный газ, из-за которого люди вынуждены жить с закрытыми окнами.

Пока из запланированных в Подмосковье 11 мусорортировочных комплексов открыты три. Органика там вызревает, проходит бактериальную обработку и превращается в удобрения. Пластик и алюминий идут на вторичную переработку, чтобы вновь и вновь становиться упаковками.

В Балашихе еще в январе была оборудована одна из контейнерных площадок с раздельным сбором мусора. Именно туда относит пакеты с отсортированными отходами местная жительница Алена Руднева. Прежде чем отправить пустой пузырек, бутылку или упаковку в одну из двух мусорных корзин на кухне, женщина сверяет знаки маркировки: что-то на переработку принимают, а что-то нет. "Те же мусорные ведра сделаны сделаны из переработанного пластика. Получается, я их вторично использую уже по назначению!" − пояснила она.

Пока еще далеко не все жители многоэтажных домов в Балашихе выбрасывают мусор, сверяясь с инструкцией, приклеенной на металлической стенке контейнера. "Я обратила внимание, что синий контейнер, который для чистого мусора, наполняется достаточно долго. Это значит, что люди не привыкли сортировать мусор", − рассказала Марина Шумило, которая также живет в Балашихе. По словам еще одной жительницы подмосковного города Виктории Пугеевой, "все завит от сознательности людей − хотим ли мы жить в чистом городе".

Между тем в Швеции, например, широко используют биоразлагаемые пакеты. Их делают из бумаги со специальными добавками. В супермаркетах такие пакеты берут бесплатно, целыми пачками, понимая, что от мусора надо избавляться цивилизованно.

18 июня столичные власти приняли решение досрочно перейти к раздельному сбору мусора. Не позднее 31 декабря 2019 года в городе планируют создать условия для раздельного сбора отходов в формате: вторичное сырье (пластик, стекло, бумага, картон, металл (алюминиевые банки), а также иные виды отходов. Как уточнил глава столичного департамента ЖКХ Александр Соловьев, переход к системе раздельного сбора отходов будет происходить в несколько этапов, первый из которых начнется 1 января 2020 года.