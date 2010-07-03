Россиянам предложат новый способ оплаты вывоза мусора

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В кабмине рассматривают возможность нового расчета стоимости вывоза мусора для жителей. Плату будут взимать за число баков, которые установлены на контейнерной площадке.

"Количество контейнеров будет считаться исходя из нормативных величин. Дальше можно умножать пять контейнеров на 30 дней, получать 150 контейнеров и рассчитывать исходя из этого плату. Получается достаточно непростая формула, как раскидывать эту сумму между офисами и квартирами", – цитирует ТАСС исполнительного директора Российского экологического оператора Алексея Макрушина.

Сейчас вывоз мусора рассчитывается по следующей формуле: тариф регионального оператора за перемещение одной тонны отходов умножается на норматив накопления для жителей в конкретном регионе и делится на число дней.

Накануне стали известны данные опроса ВЦИОМ о том, насколько россияне удовлетворены качеством жилищно-коммунальных услуг. 60 процентов респондентов заявили, что качество услуг ЖКХ их устраивает. 18 процентов опрошенных заявили об улучшении ситуации с вывозом мусора, хотя примерно столько же – 21 процент – уверены в обратном.

"Мусорная проблема" стала одной из самых популярных тем 17-й прямой линии с Владимиром Путиным. Во время эфира главе государства продемонстрировали присланные фотографии свалок в Ростовской, Нижегородской и Свердловской областях. Президент пообещал, что будет лично контролировать выполнение "мусорной реформы". Путину также жаловались на необоснованно завышенную плату за вывоз бытового мусора. Так, у жителя Омской области сумма выросла почти в три раза.

Москва досрочно переходит к раздельному сбору мусора. К 1 января 2020 года во дворах многоквартирных домов планируют установить контейнеры для разных видов отходов. Металл, стекло, пластик, бумагу и картон будут собирать отдельно. Для всего остального оставят привычные баки. На раздельный сбор отходов перейдут детсады, школы и больницы. К новой системе хотят присоединить и магазины. По задумке, изменения увеличат долю вторичной переработки отходов и сократят объемы мусора, который сейчас вывозят на полигоны.

