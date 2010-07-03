Более половины россиян удовлетворены качеством услуг ЖКХ

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Более половины россиян удовлетворены качеством жилищно-коммунальных услуг. Таковы результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

60% опрошенных заявили, что качество услуг ЖКХ их устраивает. Это на 1/5 больше, чем в 2010 году, когда число довольных не превышало 39%.

На вопрос об изменениях в качестве услуг ЖКХ за последний год более 50% респондентов ответили, что не заметили каких-либо серьезных перемен в электро- и водоснабжении, отоплении или газоснабжении. По словам участников опроса, самые заметные сдвиги произошли в сфере содержания и текущего ремонта жилья. 17% россиян считают, что качество этой услуги ухудшилось. В то же время 18% опрошенных заявили об улучшении ситуации с вывозом мусора, хотя примерно столько же – 21% – уверены в обратном.

Кроме того, почти половина – 49% – россиян выразили удовлетворение качеством работы управляющей компании. При этом, как отмечают специалисты ВЦИОМ, 43% респондентов не помнили название ответственной за их дом компании, а еще 20% сказали, что такой компании в их доме нет.

Как выяснили эксперты ВЦИОМ, большинство участников опроса оплачивают "коммуналку" самостоятельно – без участия других членов семьи. При этом чаще всего ответственность за оплату ЖКХ берут на себя женщины (65%), люди в возрасте от 45 до 59 лет (65%), а также россияне старше 60 лет (75%).

Ранее аналитики FinExpertiza назвали регионы с самыми низкими и высокими тарифами на ЖКХ. По данным исследования, самым дорогим регионом по выплатам за ЖКХ оказалась Магаданская область. Там россиянам пришлось заплатить за один месяц 3511 рублей. Вторую строчку занимает Камчатская область (3420 рублей в месяц), за ней следом идут Мурманская область (3003 рубля в месяц), Чукотский автономный округ (2774 рубля) и Московская область (2607 рублей). А самые маленькие суммы за услуги ЖКХ в 2018 году платили жители Дагестана (457 рублей с человека), Республики Тыва (478 рублей) и Ингушетии (488 рублей).