На активы и счета генерала Булгакова наложен обеспечительный арест

Фото: ТАСС/Иван Шаповалов

Следствие наложило обеспечительные аресты на недвижимость, активы и банковские счета бывшего замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Такие меры приняты на случай, если генерала армии признают виновным в коррупционном преступлении.

26 июля Булгаков был задержан, а затем арестован по делу о коррупции. По данным спецслужб, Булгаков был ответственным за материально-техническое обеспечение российской армии. В ФСБ уточнили, что сейчас проводятся следственные действия по установлению причин и условий, способствовавших противоправной деятельности.

Булгакова также подозревают в растрате средств в особо крупном размере. По информации от источника, он, воспользовавшись служебным положением, лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат".

Следователи проводят проверку руководства комбината в рамках уголовного дела о присвоении чужого имущества в особо крупном размере. При этом трое фигурантов этого дела были заключены под стражу еще в апреле, а именно гендиректор предприятия Валерия Ковалевич и две другие сотрудницы – Александра Михаленко и Эльвира Смирнова.