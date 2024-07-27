27 июля, 12:56Политика
На активы и счета генерала Булгакова наложен обеспечительный арест
Фото: ТАСС/Иван Шаповалов
Следствие наложило обеспечительные аресты на недвижимость, активы и банковские счета бывшего замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Такие меры приняты на случай, если генерала армии признают виновным в коррупционном преступлении.
26 июля Булгаков был задержан, а затем арестован по делу о коррупции. По данным спецслужб, Булгаков был ответственным за материально-техническое обеспечение российской армии. В ФСБ уточнили, что сейчас проводятся следственные действия по установлению причин и условий, способствовавших противоправной деятельности.
Булгакова также подозревают в растрате средств в особо крупном размере. По информации от источника, он, воспользовавшись служебным положением, лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат".
Следователи проводят проверку руководства комбината в рамках уголовного дела о присвоении чужого имущества в особо крупном размере. При этом трое фигурантов этого дела были заключены под стражу еще в апреле, а именно гендиректор предприятия Валерия Ковалевич и две другие сотрудницы – Александра Михаленко и Эльвира Смирнова.
Бывший замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков задержан по делу о коррупции