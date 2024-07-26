РИА Новости: по делу Булгакова допрашивают сотрудников Минобороны и 4 предприятий

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Сотрудники Минобороны РФ, а также работники АО "Грязинский пищевой комбинат", ООО "КонсервПакЛам", ОО "ГПК-Продтара" и ООО "Бруно" проходят допросы по уголовному делу бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова, передает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Следствие продолжит работу по установлению всех участников преступления. На данный момент трое фигурантов дела не признают свою вину, ссылаясь на то, что доводы следствия голословны, не обоснованны и документально не подтверждены.

Кроме того, стало известно, что чистая прибыль "Грязинского пищевого комбината"в 2023 году составила 479,2 миллиона рублей после убытка примерно в 1,4 миллиона рублей годом ранее, передает ТАСС со ссылкой на отчет компании.

При этом выручка вышла 9,363 миллиарда рублей против 7,526 миллиарда рублей за отчетный период 2022 года. Таким образом, валовая прибыль выросла в восемь раз – до 739,9 миллиона рублей, а прибыль до уплаты налогов – почти в 256 раз, до 602,3 миллиона рублей.

26 июля Булгаков был задержан, а затем арестован по делу о коррупции. По данным спецслужб, Булгаков был ответственным за материально-техническое обеспечение российской армии. В ФСБ уточнили, что сейчас проводятся следственные действия по установлению причин и условий, способствовавших противоправной деятельности.

Булгакова также подозревают в растрате средств в особо крупном размере. По информации от источника, он, воспользовавшись служебным положением, лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат".

Следователи проводят проверку руководства комбината в рамках уголовного дела о присвоении чужого имущества в особо крупном размере. При этом трое фигурантов этого дела были заключены под стражу еще в апреле, а именно гендиректор предприятия Валерия Ковалевич и две другие сотрудницы – Александра Михаленко и Эльвира Смирнова.