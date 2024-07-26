Три предпринимателя осуждены за хищение полумиллиарда рублей у Минобороны РФ

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Хамовнический суд Москвы назначил от 6,5 до 7,5 года колонии трем бизнесменам, которых признал виновными в хищении средств, выделенных на реконструкцию полигонов российского оборонного ведомства в Казахстане. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Предпринимателя Андрея Чеснокова и его партнеров Вадима Лесных и Василия Титова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они подписали договор на реконструкцию в Казахстане полигонов Тургай и Теректа, однако из выделенных в размере 760 миллионов рублей средств похитили примерно 490 миллионов.

В связи с этим Чеснокова приговорили к 7 годам и 6 месяцам колонии, Лесных – к 7 годам и 4 месяцам колонии, а Титова – к 6 годам и 6 месяцам колонии.

23 июля в парке "Патриот" военные следователи провели выемку "интересующих их документов", а также допрос директора учреждения Вячеслава Ахмедова. Эти мероприятия связаны с хищением около 40 миллионов рублей при госзакупках.

Позже появилась информация, следственные действия относятся к уголовному делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, который обвиняется в получении взятки. Однако источник в правоохранительных органах опроверг данные сведения, как и представители защиты Иванова.

