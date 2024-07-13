ТАСС: основным доказательством по делу Попова стал перевод на его карту свыше 1 млн руб

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Банковский перевод в размере более 1 миллиона рублей на карту на тот момент командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова с карты генерал-лейтенанта Олега Цокова стал основным доказательством в уголовном деле против Попова. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

"Основным доказательством мошенничества и служебного подлога в материалах дела в отношении Ивана Ивановича Попова является банковский перевод с карты Олега Цокова на карту генерал-майора в размере немногим более 1 миллиона рублей", – заявил собеседник агентства.

Он также рассказал, что именно эта сумма вменяется военным следствием генералу Попову.

Попова арестовали 21 мая. Следователи считают, что генерал-майор связан с хищением более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которое произошло в 2023 году. Военно-гражданская администрация Запорожской области закупала их для оказания гуманитарной помощи. Стоимость материалов превысила 130 миллионов рублей. Они предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

Впоследствии стало известно, что предприниматель Сергей Моисеев, являющийся вторым фигурантом дела о хищениях, которое завели против Попова, признал вину и сотрудничает со следствием.

