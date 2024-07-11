ТАСС: фигурант по делу генерала Попова бизнесмен Моисеев признал вину

11 июля, 21:09Происшествия
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Предприниматель Сергей Моисеев, являющийся вторым фигурантом дела о хищениях, которое завели против экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, признал вину и сотрудничает со следствием. Об этом ТАСС сообщили в полиции.
Как сообщили в правоохранительных органах, бизнесмен уже погасил часть ущерба, который фигурирует в деле. Следствие также направило в суд ходатайство о переводе под домашний арест Моисеева.
"Дата судебного заседания назначена на 16:00 по московскому времени 15 июля", – уточнила собеседница из 235-го гарнизонного военного суда.
Моисеева обвинили в мошенничестве и превышении должностных полномочий. По версии следствия, Попов действовал в составе организованной бизнесменом и погибшим в ходе СВО генерал-лейтенантом Олегом Цоковым группы.
Попова арестовали 21 мая. Следователи считают, что генерал-майор связан с хищением более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которое произошло в 2023 году. Военно-гражданская администрация Запорожской области закупала их для оказания гуманитарной помощи. Стоимость материалов превысила 130 миллионов рублей. Они предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.
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