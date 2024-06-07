Следствие назвало погибшего генерала Цокова соучастником по делу Попова

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Следствие считает, что бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, которому вменяют мошенничество в особо крупном размере, действовал в организованной группе с погибшим во время спецоперации генерал-лейтенантом Олегом Цоковым. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на материалы дела из Второго Западного окружного военного суда.

"Попов (по версии следствия. – Прим. ред.) совершил хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества в особо крупном размере – 133 664 700 рублей – с использованием служебного положения организованной группой совместно с Цоковым и Моисеевым", – отмечается в материалах дела.

В свою очередь, Попов категорически отказывается признать вину. При этом следователь, который выступал с пояснениями в суде 7 июня, подчеркнул, что он дал "показания, изобличающие других участников уголовного дела".

Бывший командующий 58-й армией был взят под стражу 21 мая. Он будет оставаться под арестом в течение двух месяцев. Сотрудники Следственного комитета России обращались к суду по вопросу изменения меры пресечения Попова, прося перевести его под домашний арест.

Следователи считают, что Попов связан с хищением более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которое произошло в 2023 году. Их закупку совершала военно-гражданская администрация Запорожской области для оказания гуманитарной помощи. Материалы, общая стоимость которых превысила 130 миллионов рублей, предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

Однако Второй Западный окружной военный суд отказал, решив, что генерал-майор продолжит оставаться в СИЗО. Это было связано с отсутствием оснований для отмены решения первой инстанции.

По итогам заседания этого же суда, которое состоялось 7 июня, в очередной раз было решено оставить Попова в СИЗО. Таким образом, адвокатам экс-командующего 58-й армией отказали в переводе генерала под домашний арест. Сторона защиты уже сообщила, что собирается обжаловать приговор в кассации. При этом срок следствия по данному делу был продлен до 11 августа.

Ранее адвокат Попова Сергей Буйновский заявил, что его подзащитный не совершал хищение более 133 миллионов рублей. По словам юриста, генерал взял средства в долг у одного из фигурантов дела. Он также обратил внимание, что сумма транзакции на банковскую карту Попова не превышала один миллион рублей.