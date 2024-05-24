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24 мая, 16:50

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Суд оставил в СИЗО экс-командующего 58-й армией Попова

Экс-командующего 58-й армией Попова оставили в СИЗО

Фото: ТАСС/Алексей Потицкий

Второй Западный окружной военный суд оставил в СИЗО бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, отказав в удовлетворении его жалобы о смене меры пресечения на домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, суд не выявил оснований для отмены решения 235-го гарнизонного военного суда. Слушание проводилось в закрытом формате, так как во время заседания оглашались личные данные о месте жительства генерала и содержащие гостайну сведения о ходе проведения спецоперации.

Об аресте Попова на два месяца стало известно в конце мая. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Позже Следственный комитет РФ попросил суд изменить меру пресечения Попову с заключения под стражу на домашний арест с учетом характеризующих фигуранта дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования.

По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1 700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для предоставления гуманитарной помощи. Материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

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