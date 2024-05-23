Суд отказался отпустить главного кадровика Минобороны под домашний арест

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Второй Западный окружной военный суд отказался отпустить из СИЗО под домашний арест начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости.

Главный кадровик Минобороны РФ участвовал в судебном заседании по видео-конференц-связи. Во время разбирательств он пожаловался на проблемы с щитовидной железой и плохое состояние здоровья, которое, по его словам, ухудшилось из-за работ в период ликвидации последствий ЧС в Чернобыле. В связи с этим защита Кузнецова просила перевести его под домашний арест, местом которого предлагала назначить загородный дом в Истринском районе Подмосковья.

Гособвинение же не выявило обстоятельств, которые бы смягчали меру пресечения. Во время заседания выяснилось, что все счета Кузнецова арестованы, а наличные деньги изъяты.

По словам адвоката, у следствия нет конкретных доказательств по предъявленному Кузнецову обвинению. Так, защита указала на то, что по этому делу был допрошен лишь один человек – предприниматель из Краснодара Лева Мартиросян, арестованный по обвинению в даче взятки в особо крупном размере.

14 мая правоохранители арестовали Кузнецова и изъяли у него более 100 миллионов рублей в российской и иностранной валюте. По версии СК, он в 2021–2023 годах, являясь начальником Восьмого управления Генштаба, получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение действий в их пользу.

Позже в СМИ появилась информация, что причиной уголовного дела в отношении главного кадровика Минобороны стала взятка, которую он получил при заключении контракта между Краснодарским высшим военным училищем (КВВУ) имени генерала армии Штеменко с индивидуальным предпринимателем Львом Мартиросяном.

