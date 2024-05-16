Главного кадровика Минобороны арестовали из-за взятки при заключении контракта с КВВУ

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Причиной уголовного дела в отношении начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова стала взятка, которую он поручил при заключении контракта между Краснодарским высшим военным училищем (КВВУ) имени генерала армии Штеменко с индивидуальным предпринимателем Львом Мартиросяном, сообщает ТАСС.

По версии следствия, благодаря Кузнецову ИП Мартиросян Л. А. и КВВУ заключили госконтракты и договоры на оказание гостиничных услуг на общую сумму более 372 миллионов рублей.

Взамен предприниматель купил и оформил на жену генерала земельный участок и дом в Краснодаре. На тот момент Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба ВС РФ и был обязан в том числе решать вопросы, связанные с размещением курсантов Краснодарского училища.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал Льва Мартиросяна до 12 июля. Мужчину обвиняют в даче взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Кузнецов был лично знаком с Мартиросяном по службе.

Следователи также арестовали Кузнецова и изъяли у него свыше 100 миллионов рублей в российской и иностранной валюте. По версии СК, он в 2021–2023 годах, будучи начальником Восьмого управления Генерального штаба ВС РФ, получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу.

СМИ писали, что Кузнецов был задержан после допроса другого фигуранта уголовного дела, который и дал показания на генерала. В случае если его вина будет доказана, генералу грозит до 15 лет тюрьмы.

