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24 мая, 09:55

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Адвокат Буйновский: генералу Попову предъявили обвинение в мошенничестве

Генералу Попову предъявили обвинение в мошенничестве

Фото: Russian Defense Ministry Press Service via AP

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов не признал вину в предъявленном ему обвинении в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Буйновского.

"Он не причастен к тому, что ему вменяет следствие", – объяснил защитник.

Ранее стало известно об аресте Попова на два месяца. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Позже Следственный комитет РФ попросил суд изменить меру пресечения Попову с заключения под стражу на домашний арест. Такое решение следователи приняли с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования.

По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1 700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для предоставления гуманитарной помощи. Материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

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