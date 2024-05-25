"Коммерсант": в деле экс-командующего 58-й армией Попова фигурировал другой генерал

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В деле бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова изначально фигурировал другой генерал, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным издания, изначально в материалах фигурировал совсем другой генерал, также участвовавший в СВО, однако еще до начала следственных действий он погиб в зоне спецоперации и был посмертно удостоен звания Героя России.

Бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова арестовали в конце мая на два месяца. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Позже Следственный комитет РФ попросил суд изменить меру пресечения Попову с заключения под стражу на домашний арест с учетом характеризующих фигуранта дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования.

Тем не менее Второй Западный окружной военный суд оставил Попова в СИЗО, поскольку не выявил оснований для отмены решения 235-го гарнизонного военного суда. Слушание проводилось в закрытом формате, так как во время заседания оглашались личные данные о месте жительства генерала и содержащие гостайну сведения о ходе проведения спецоперации.

По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1 700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для предоставления гуманитарной помощи. Материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.