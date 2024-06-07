Суд оставил в СИЗО экс-командующего 58-й армией Попова

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Второй западный окружной военный суд вновь решил оставить в СИЗО экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, арестованного за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сказано в решении суда, передает ТАСС.

Таким образом, адвокатам Попова отказали в переводе генерала из СИЗО под домашний арест, оставив без изменения решение 235-го гарнизонного военного суда. Сторона защиты планирует обжаловать приговор в кассации. При этом срок следствия по делу экс-командующего 58-й армией продлили до 11 августа.

В слушании, которое прошло в открытом формате, генерал участвовал по видеосвязи, хотя представитель военной прокуратуры ходатайствовал на закрытом процессе "в целях безопасности участников процесса".

Попов между тем дал изобличающие показания на других фигурантов дела.

"Я изменил свое отношение, поэтому прошу меру пресечения в отношении обвиняемого изменить", – заявил следователь.

Попова заключили под стражу 21 мая сроком на два месяца. В свою очередь, СК России попросил суд изменить Попову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

Однако Второй Западный окружной военный суд оставил генерал-майора в СИЗО, так как не выявил оснований для отмены решения первой инстанции.

По версии следователей, Попов причастен к хищению в 2023 году свыше 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для гуманитарной помощи. Материалы на общую сумму более 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

