Генерал-майор Попов спокойно отреагировал на решение суда оставить его в СИЗО

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов отреагировал улыбкой на решение 235-го гарнизонного военного суда, который отказал следствию в ходатайстве о переводе его из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС.

Генерал-майор также не ответил на вопросы журналистов. Судебное заседание проходило в закрытом от СМИ и публики режиме.

В понедельник, 27 мая, 235-й гарнизонный военный суд постановил оставить Попова под стражей. Изначально решение должны были огласить 24 мая, однако генерал-майор и его защитник не явились в суд.

Попова заключили под стражу 21 мая сроком на два месяца. Мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

В свою очередь, СК России попросил суд изменить Попову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Однако Второй Западный окружной военный суд оставил генерал-майора в СИЗО, так как не выявил оснований для отмены решения первой инстанции.

По версии следователей, Попов причастен к хищению в 2023 году свыше 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для гуманитарной помощи. Материалы на общую сумму более 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.