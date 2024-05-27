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27 мая, 12:40

Политика

Суд оставил экс-командующего 58-й армией Попова в СИЗО

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, 235-й гарнизонный военный суд оставил в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС.

Суд не удовлетворил ходатайство следствия о переводе Попова из СИЗО под домашний арест. Изначально решение должны были огласить 24 мая, но генерал-майор и его защитник не прибыли в суд из-за участия в вынесении решения по апелляции на избранную ранее меру пресечения в виде заключения под стражу.

В конце мая Попова арестовали на два месяца. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Позже Следственный комитет РФ попросил суд изменить меру пресечения Попову с заключения под стражу на домашний арест с учетом характеризующих фигуранта дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования.

Тем не менее Второй Западный окружной военный суд оставил Попова в СИЗО, поскольку не выявил оснований для отмены решения 235-го гарнизонного военного суда.

По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1 700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для гуманитарной помощи. Материалы на сумму свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

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