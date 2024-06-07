Адвокат Буйновский: генерал-майор Попов не совершал вменяемое ему хищение 133 млн руб

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, который был арестован за мошенничество в особо крупном размере, не совершал хищение более 133 миллионов рублей, которое вменяет ему следствие. Об этом в беседе с ТАСС заявил его адвокат Сергей Буйновский.

Юрист уточнил, что его подзащитный взял средства в долг у одного из фигурантов дела.

"Вину в инкриминируемом преступлении Попов не признает, а обнаруженная следствием транзакция денежных средств на банковскую карточку генерала с карточки одного из фигурантов – так это он взял в долг. Эти деньги он попросил взаймы. И таких взявших в долг еще человек сто было", – подчеркнул правозащитник.

Он также обратил внимание, что сумма перевода на банковскую карту генерала не превышала один миллион рублей. Во время суда Попов признал, что у него есть долги, но категорически отказался признать вину в хищении.

Экс-командующего 58-й армией взяли под стражу 21 мая. Под арестом он должен будет оставаться на протяжении двух месяцев. Следственный комитет России обратился к суду с просьбой об изменении меры пресечения Попова с заключения под стражу на домашний арест.

Однако Второй Западный окружной военный суд решил, что генерал-майор будет оставаться в СИЗО, аргументировав это отсутствием оснований для отмены решения первой инстанции.

Следователи полагают, что Попов имеет отношение к хищению более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которое было совершено в 2023 году. Они были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области в целях оказания гуманитарной помощи. Материалы, общая стоимость которых превысила 130 миллионов рублей, были предназначены для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

Ранее сообщалось, что 7 июня Второй Западный окружной военный суд вновь решил оставить Попова в СИЗО. Таким образом, адвокаты экс-командующего 58-й армией получили отказ в переводе генерала под домашний арест. Сторона защиты уже заявила о намерении обжаловать приговор в кассации. При этом срок следствия по данному делу был продлен до 11 августа.

