Москалькова удивилась решению суда об аресте генерала Попова

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о готовности изучить обращение бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, если оно поступит. Об этом сообщает ТАСС.

"Я тоже была удивлена решению суда о применении меры пресечения в виде заключения под стражу генерала Попова, несмотря на то что следствие, насколько я прочитала в СМИ, просило о применении ему меры пресечения в виде домашнего ареста", – сказала Москалькова.

По словам омбудсмена, при получении обращения она рассмотрит аргументы, которые суд использовал для помещения Попова под стражу. Вдобавок она обещала обратить на дело особое внимание.

Попова заключили под стражу 21 мая сроком на два месяца. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

В свою очередь, СК России попросил суд изменить Попову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Однако Второй Западный окружной военный суд оставил генерал-майора в СИЗО, так как не выявил оснований для отмены решения первой инстанции.

По версии следователей, Попов причастен к хищению в 2023 году свыше 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для гуманитарной помощи. Материалы на общую сумму более 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

