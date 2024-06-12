Второго фигуранта дела Попова обвиняют в мошенничестве и превышении полномочий

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Военные следователи обвинили второго фигуранта уголовного дела экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова Моисеева в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на 235-й гарнизонный военный суд.

Уточняется, что Моисеев не стал обжаловать решение о заключении под стражу.

По данным следствия, Иван Попов действовал в составе организованной группы с Моисеевым и погибшим в ходе СВО генерал-лейтенантом Олегом Цоковым, который был посмертно удостоен звания Героя России.

Попова арестовали 21 мая. Он будет оставаться под арестом в течение двух месяцев.

Следователи считают, что генерал-майор связан с хищением более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которое произошло в 2023 году. Военно-гражданская администрация Запорожской области закупала их для оказания гуманитарной помощи.

Стоимость материалов превысила 130 миллионов рублей. Они предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

Сотрудники СК РФ просили суд изменить меру пресечения Попова и перевести его под домашний арест. Однако Второй Западный окружной военный суд отказал в ходатайстве следователей. Попова решили оставить в СИЗО. Это было связано с отсутствием оснований для отмены решения первой инстанции.

7 июня этот же суд решил оставить генерал-майора в СИЗО. Адвокат сообщил, что собирается обжаловать приговор в кассации. При этом срок следствия по данному делу был продлен до 11 августа.