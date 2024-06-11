Адвокат Буйновский: отправка генерал-майора Попова на СВО может прекратить дело

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

УПК РФ позволяет приостановить расследование дела бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, в случае его отправки в зону спецоперации на Украине. Об этом заявил адвокат Сергей Буйновский.

По словам защитника, для реализации этого варианта непосредственный командир Попова должен обратиться в военное следствие. После этого обвиняемого могут отправить на СВО, передает его слова ТАСС.

В свою очередь, защита готовит документы, в которых попросит в законном порядке отправить Попова в зону спецоперации для выполнения боевых задач.

Бывшего командующего 58-й армией арестовали 21 мая. Он будет оставаться под арестом в течение двух месяцев. Сотрудники СК РФ просили суд изменить меру пресечения Попова и перевести его под домашний арест.

По данным следствия, генерал-майор связан с хищением более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которое произошло в 2023 году. Военно-гражданская администрация Запорожской области закупала их для оказания гуманитарной помощи. Стоимость материалов превысила 130 миллионов рублей. Они предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

Однако Второй Западный окружной военный суд отказал в ходатайстве СК РФ. Попова решили оставить в СИЗО. Это было связано с отсутствием оснований для отмены решения первой инстанции.

7 июня этот же суд решил оставить генерал-майора в СИЗО. Адвокат сообщил, что собирается обжаловать приговор в кассации. При этом срок следствия по данному делу был продлен до 11 августа.

Ранее Буйновский сообщил, что его подзащитный не совершал хищение более 133 миллионов рублей. Адвокат утверждает, что Попов взял средства в долг у одного из фигурантов дела. Он также обратил внимание, что сумма транзакции на банковскую карту Попова не превышала один миллион рублей.

