ТАСС: следственные действия в парке "Патриот" связаны с хищением 40 млн рублей

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Проводимые в парке "Патриот" следственные действия связаны с хищением около 40 миллионов рублей при госзакупках, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сейчас проводится выемка документов, а также допрос директора парка Вячеслава Ахмедова.

О начале проверки в парке "Патриот" стало известно днем 23 июля. Военные следователи организовали выемку "интересующих их документов" в администрации "Патриота".

Позже появилась информация, что это относится к уголовному делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, который обвиняется в получении взятки. Однако источник в правоохранительных органах опроверг данные сведения, как и представители защиты Иванова.

Ранее силовики провели обыски в доме бывшего депутата Госдумы и экс-зампредседателя комитета по промышленности Валерия Драганова по делу о неуплате налогов. При этом бывший парламентарий не являлся фигурантом уголовного дела, однако его вызвали на допрос.